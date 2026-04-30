RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Topp Wieder fir den OptaktVum 1. Mee un ass d'Schwammsaison nees un

RTL Lëtzebuerg
De Summer steet virun der Dier a vum 1. Mee u kann ee rëm bausse schwamme goen. Wou d'Waasserqualitéit am Beschten ass, verrode mir Iech an eisem Artikel.
Update: 30.04.2026 09:47
© René Pfeiffer

Vum 1. Mee bis den 30. September ass d'Schwammsaison zu Lëtzebuerg nees op. Nieft dem Stauséi dierf een da vun e Freideg un och rëm am "Wämper Séi" zu Wäiswampech, am Iechternacher Séi an an de Baggerweieren zu Rëmerschen schwamme goen. 

© Administration de la gestion de l'eau

Wéi d'Waasserwirtschaftsamt matdeelt, gëtt d'Qualitéit vun de Gewässer déi ganz Saison iwwer reegelméisseg kontrolléiert an analyséiert. Um Enn vun der leschter Saison war d'Qualitéit um Stau an och zu Wäiswampech um Séi (Zon 1-4), souwéi op de Baggerweieren zu Rëmerschen (Zon 1-4) "excellent". Zu Iechternach gouf d'Zon, an där ee schwammen dierf, als "gutt" klasséiert.

D'Waasserqualitéit op den 30. Abrëll 2026. © Administration de la gestion de l'eau
The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Déi genee Zonen a Kontrollpunkte kënnt Dir um Site vum Waasserwirtschaftsamt nokucken.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.