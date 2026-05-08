Géint 17:15 Auer ass en Donneschdeg "Op der Héi" zu Housen eng Persoun ugestouss ginn. Nieft de Pompjeeën an der Ambulanz vun Housen war och de Rettungshelikopter op d'Plaz geruff ginn. Eng Persoun gouf verwonnt.
An der Nuecht op e Freideg huet et op der A13 Richtung Péiteng gerabbelt, dat op der Héicht vun der Gadderscheier. En Automobilist ass mat sengem Gefier an d'Leitplanke gerannt. Eng Persoun gouf verwonnt. Am Asaz waren d'Pompjeeë vun Esch a Suessem-Déifferdeng, grad ewéi eng Ambulanz vu Suessem-Déifferdeng.