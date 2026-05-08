Rettungshelikopter am AsazZu Housen gouf en Donneschdeg eng Persoun ugestouss

Andy Brücker
Accident en Donneschdeg am Nomëtteg zu Housen - Eng Persoun gouf verwonnt.
Update: 08.05.2026 07:14
© Luxembourg Air Rescue

Géint 17:15 Auer ass en Donneschdeg "Op der Héi" zu Housen eng Persoun ugestouss ginn. Nieft de Pompjeeën an der Ambulanz vun Housen war och de Rettungshelikopter op d'Plaz geruff ginn. Eng Persoun gouf verwonnt.

An der Nuecht op e Freideg huet et op der A13 Richtung Péiteng gerabbelt, dat op der Héicht vun der Gadderscheier. En Automobilist ass mat sengem Gefier an d'Leitplanke gerannt. Eng Persoun gouf verwonnt. Am Asaz waren d'Pompjeeë vun Esch a Suessem-Déifferdeng, grad ewéi eng Ambulanz vu Suessem-Déifferdeng.

