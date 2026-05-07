D'UEL kritt den 1. Oktober en neie President. De Marc Lauer iwwerhëlt d'Relève vum Michel Reckinger, deen d'Patronatsorganisatioun méi wéi fënnef Joer laang geleet huet.
Update: 07.05.2026 13:43
D'UEL kritt en neie Chef. E Mëttwoch gouf am Verwaltungsrot vun der Patronatsorganisatioun decidéiert, dass de Marc Lauer d'Relève vum Michel Reckinger wäert iwwerhuelen, an zwar op den 1. Oktober. De Michel Reckinger, deen zanter méi wéi fënnef Joer UEL-President war, assuréiert deemno nach d'Tripartite-Gespréicher, déi elo ustinn.

De Marc Lauer sengersäits ass aktuell Vize-President vun der Assurancen-Associatioun ACA an och Member an der Plenière vun der Handelskummer.

Nom Depart vum Marc Wagener als UEL-Direkter de 15. Mee wäert eng Gouvernance aus verschiddene Comitésmemberen den Interim maachen.

De Communiqué vun der UEL

