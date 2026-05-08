Invité vun der Redaktioun (8. Mee)Michelle Friederici, Presidentin vum Ordre des architectes et ingénieurs

“Méi a méi séier bauen”, notamment duerch d’administrativ Vereinfachung war an ass wuel eng vun de gréissten Ambitioune vun der CSV-DP Koalitioun. Eng Rei Mesurë goufe schonn ëmgesat, anerer brauche wéinst dem legislative Prozess méi laang an nach anerer sinn nach an der Maach.
Fir de Point iwwert d’Aktivitéit am Bausekteur an iwwert d’Simplification administrative ze maachen, ass d’Presidentin vum Ordre des architectes et ingénieurs Michelle Friederici eis Invitée vun der Redaktioun. Mir froe si, ewéi d’Mesuren, déi schonn ëmgesat goufen, wierken, wat ee sech vu Mesuren, déi an der Maach sinn, kann erwaarden, respektiv wou et nach hänkt, fir datt méi a méi séier kéint gebaut ginn.
