Well hien am Numm vum LCTO gehandelt huet, huet de Parquet och gefrot, datt den Touristebureau mat condamnéiert gëtt an eng Geldstrof kritt. Fir all déi aner Ugekloten huet hien e Fräisproch gefrot. Datt well de Mataarbechter vum LCTO kengem aneren, weder beim LCTO nach bei der Gemeng gesot hat, datt d’Skulptur e Fond de scène vun 2,5 Meter héich géif ginn. Konkret konnte si deemno keng Sécherheetsmesuren fir dës Skulptur plangen an huelen.
Um Donneschdeg war och den éischten Dag vum Prozess, wou vum Emran geschwat gouf. De Bouf, dee gestuerwen ass. Seng Elteren hu mat grousser Dignitéit vum Owend vum Accident erzielt. A wéi et hinnen dono ergaangen ass.