RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Prozess iwwer Accident mat Äisskulptur op Chrëschtmaart12 respektiv 9 Méint Prisong mat integralem Sursis géint zwee vun den 3 Sculpteure plus Geldstrofe gefrot wéinst Homicide involontaire

Michèle Sinner
De Parquet huet och géint dee Mataarbechter vum LCTO, deen d’Skulptur beim Artist bestallt an negociéiert hat, 9 Méint Prisong mat integralem Sursis zeréckbehalen an eng Geldstrof.
Update: 07.05.2026 18:05
© RTL

Well hien am Numm vum LCTO gehandelt huet, huet de Parquet och gefrot, datt den Touristebureau mat condamnéiert gëtt an eng Geldstrof kritt. Fir all déi aner Ugekloten huet hien e Fräisproch gefrot. Datt well de Mataarbechter vum LCTO kengem aneren, weder beim LCTO nach bei der Gemeng gesot hat, datt d’Skulptur e Fond de scène vun 2,5 Meter héich géif ginn. Konkret konnte si deemno keng Sécherheetsmesuren fir dës Skulptur plangen an huelen.

Um Donneschdeg war och den éischten Dag vum Prozess, wou vum Emran geschwat gouf. De Bouf, dee gestuerwen ass. Seng Elteren hu mat grousser Dignitéit vum Owend vum Accident erzielt. A wéi et hinnen dono ergaangen ass.

Am meeschte gelies
Prozess ëm presuméiert Policegewalt a Vertuschung
"Mäin Häerz blutt fir de Beruff a gläichzäiteg schummen ech mech"
Video
Audio
SAMU am Asaz
Chauffer a schroem Accident tëscht Mamer a Bartreng liewensgeféierlech blesséiert
"Kee Spaass – NET DERWÄERT!!"
US-Geriicht publizéiert presuméierten Epstein-Abschidsbréif
Chantier soll Enn 2029 fäerdeg sinn
Iwwer eng Milliard Euro fir dat neit CHL-Gebai
Video
Fotoen
27
Champions League
PSG eliminéiert Bayern no 1:1 am Retourmatch a spillt an der Finall géint Arsenal
Video
94
Weider News
Well d'Begrënnung vum Virkafsrecht net respektéiert gouf
Inneministère annuléiert Decisioun vum Dippecher Gemengerot
Vermësst zanter dem 1. Mee
Wie weess, wou d'Sedraa Kawan Abdulrazzaq Al-Isawi ass?
Conclusioun vun der Lëtzebuerger Banken-Associatioun
De Bankesecteur zu Lëtzebuerg bleift weider stabil
0
Parquet
Bal 46 Kilo Cannabis um Findel saiséiert
Um Mëttwoch
Vill Verstéiss bei grousser Verkéierskontroll op der Liaison Micheville
Op de St. Petersburg Economic Forum
Fernand Kartheiser probéiert, EU-Parlamentarier fir Rees a Russland ze rekrutéieren
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.