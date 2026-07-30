Ee vun de Giischtercher ass vun engem Schong getraff ginn, deen den Detenu op hie geschoss huet. Déi aner zwee goufe blesséiert, wéi si dee Concernéierten immobiliséiert hunn.
D'Associatioun vun de Giischtercher weist sech betraff iwwert dëse Virfall, deen op en Neits géif weisen, wéi enger Gewalt hir Leit all Dag ausgesat wieren. D'Autoritéite missten déi néideg Ressourcen zur Verfügung stellen, datt d'Agenten hir Aarbecht anstänneg kéinte maachen, ouni mussen ze fäerten, Affer vun dagdeeglecher Gewalt ze ginn.