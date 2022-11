De Produit vun der Start-up Salignostics soll Aussoe vun der Firma no am Laf vum nächste Joer an Europa ze kafe sinn.

De "Salistick" wier den éischte Schwangerschaftstest, dee mat Spaut funktionéiert, ganz änlech dem System vum Urin-Schwangerschaftstest. Dobäi gëtt e Stick als éischt an de Mond gestach an dono an den Testbehälter. Bannent wéinege Minutte gëtt et dann e Resultat. De Salistick soll ronn 10 Euro kaschten a wier domadder méi gënschteg wéi en normalen Urintest, esou d'Firma.