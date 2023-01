De Rishi Sunak hat am Internet ee Video publizéiert, an deem hien am Auto ënnerwee ass, ouni ugestréckt ze sinn. Lo kéint him eng Geldstrof dreeën.

De brittesche Premierminister Rishi Sunak kéint Problemer mat der Justiz kréien. D'Police ermëttelt nämlech géint de konservative Politiker, well hien ee Video publizéiert huet, an deem en ze gesinn ass, wéi en an engem Auto ouni Sécherheetsgurt ënnerwee ass.

D'Police huet annoncéiert, datt een de Fall ënnersiche géing. Fueren ouni Gurt kann a Groussbritannien mat enger Geldstrof vu bis zu 500 Pond bestrooft ginn. Ee Regierungsspriecher huet erkläert, datt de Sunak sech fir de Feeler entschëllege géing. Hie wier der Meenung, datt jiddereen ee Gurt sollt un hunn. Hien hätt de Gurt just kuerz lass gemaach, fir de Video opzehuelen.

Virdrun hat et schonn Diskussiounen iwwert dem Sunak seng Reesgewunnechte ginn. De Premier soll an de leschten Deeg e puer Mol ee Privatjet fir kuerz Strecke vun 30 bis 40 Minutte genotzt hunn. Vun enger Vertriederin vun der Labour Party war et d'Kritik, datt dat zu héije Käschte fir d'Steierzueler an d'Ëmwelt féiere géing. Ee Spriecher vun der Regierung hat de Premier verdeedegt a betount, datt de Sunak déi Transportmëttel notze géing, duerch déi hie seng Zäit am beschte notze kann, fir am ganze Vereenegte Kinnekräich ronderëm ze kommen.