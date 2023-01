E Mann aus den USA ass vun engem Geriicht zu London zu enger Strof op Sursis verurteelt ginn, well hien déi brittesch Schauspillerin gestalked huet.

De Verurteelte muss net fir 22 Méint an de Prisong, awer just, wann hien zeréck an d'USA reest. De 49 Joer ale Mann, deen ënnert enger paranoider Schizophrenie leit, muss dem Geriichtsbeschloss no och mat enger Psychotherapie ufänken. Hien dierf d'Claire Foy net méi kontaktéieren a muss op d'mannst 100 Meter vun hir Ofstand halen.

De Stalker huet sech schëlleg bekannt, der Claire Foy tëscht August 2021 a Februar 2022 nogesat zu hunn. Hien huet zouginn, eng Kontakt-Interdictioun gebrach ze hunn, andeems hien der Schauspillerin e Bréif an ee Colis geschéckt huet. D'Interdictioun war dem Mann operluecht ginn, well hien der Brittin dausenden E-Maile geschéckt hatt an hir virun hirem Doheem opgelauert hat.

De Stalker hat sech fir d'éischt als Hollywood-Produzent ausginn, fir de Kontakt zur Schauspillerin hierzestellen. Duerno huet hien och der Claire Foy hir Schwëster an hiren Ex-Frënd kontaktéiert.

D'Claire Foy ass virun allem fir hir Roll als Kinnigin Elizabeth II an der Netflix-Serie "The Crown" bekannt. Déi 38 Joer al Emmy-Gewënnerin huet viru Geriicht erkläert, wéi de Mann hiert Liewen ageschränkt huet: "Ech hunn d'Gefill, datt d'Fräiheeten, déi ech virun dem Mann senger Konkatkopnam hat, verschwonne sinn." Si géif d'Welt zanterhier mat méi Angscht gesinn.