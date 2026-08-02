RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Naturparkfest zu HousenFuerschen, bastelen an d'Natur entdecken

Diana Hoffmann
Méi wéi 25 Atelieren, Science-Shows an Aktivitéiten hunn e Sonndeg vill Familljen op Housen gezunn.
Update: 02.08.2026 22:50
Naturparkfest zu Housen
Méi wéi 25 Atelieren, Science-Shows an Aktivitéiten hunn e Sonndeg vill Familljen op Housen gezunn.

D'Kanner hu gebastelt, experimentéiert a gefuerscht. Um 11. "Fuersch duer um Naturparkfest" am Naturpark Our zu Housen ass et de ganzen Dag iwwer vill z'entdecke ginn. A méi wéi 25 Atelieren a Statioune konnten d'Visiteure selwer mat upaken an dobäi op spilleresch Manéier eppes iwwer Natur, Ëmweltschutz a Wëssenschaft léieren.

Nieft ënner anerem Naturprinten, Bastelatelieren oder Smoothie-Workshops stoung och d'Fuerschung am Fokus. Am Planetarium an duerch Teleskope konnten d'Visiteuren en Abléck an d'Welt vun de Stären a Planéite kréien. Science-Shows an aner Animatiounen hunn de Programm ofgeronnt.

Um Naturparkfest vum Naturpark Our gouf et fir jidereen eppes z'entdecken.
Um Naturparkfest vum Naturpark Our gouf et fir jidereen eppes z'entdecken. © Diana Hoffmann
Um Naturparkfest vum Naturpark Our gouf et fir jidereen eppes z'entdecken.
Um Naturparkfest vum Naturpark Our gouf et fir jidereen eppes z'entdecken. © Diana Hoffmann
Um Naturparkfest vum Naturpark Our gouf et fir jidereen eppes z'entdecken.
Um Naturparkfest vum Naturpark Our gouf et fir jidereen eppes z'entdecken. © Diana Hoffmann
Um Naturparkfest vum Naturpark Our gouf et fir jidereen eppes z'entdecken.
Um Naturparkfest vum Naturpark Our gouf et fir jidereen eppes z'entdecken. © Diana Hoffmann
Um Naturparkfest vum Naturpark Our gouf et fir jidereen eppes z'entdecken.
Um Naturparkfest vum Naturpark Our gouf et fir jidereen eppes z'entdecken. © Diana Hoffmann
Um Naturparkfest vum Naturpark Our gouf et fir jidereen eppes z'entdecken.
Um Naturparkfest vum Naturpark Our gouf et fir jidereen eppes z'entdecken. © Diana Hoffmann
Um Naturparkfest vum Naturpark Our gouf et fir jidereen eppes z'entdecken.
Um Naturparkfest vum Naturpark Our gouf et fir jidereen eppes z'entdecken. © Diana Hoffmann
Um Naturparkfest vum Naturpark Our gouf et fir jidereen eppes z'entdecken.
Um Naturparkfest vum Naturpark Our gouf et fir jidereen eppes z'entdecken. © Diana Hoffmann
Um Naturparkfest vum Naturpark Our gouf et fir jidereen eppes z'entdecken.
Um Naturparkfest vum Naturpark Our gouf et fir jidereen eppes z'entdecken.
Um Naturparkfest vum Naturpark Our gouf et fir jidereen eppes z'entdecken.
Um Naturparkfest vum Naturpark Our gouf et fir jidereen eppes z'entdecken.
Um Naturparkfest vum Naturpark Our gouf et fir jidereen eppes z'entdecken.
Um Naturparkfest vum Naturpark Our gouf et fir jidereen eppes z'entdecken.
Um Naturparkfest vum Naturpark Our gouf et fir jidereen eppes z'entdecken.
Um Naturparkfest vum Naturpark Our gouf et fir jidereen eppes z'entdecken.

Naturparkfest zu Housen (2.8.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Mam Fest wëllt de Naturpark Our seng Aarbecht méi no un d'Leit bréngen. Themen ewéi Natur- an Ëmweltschutz, Klima, Energietransitioun, awer och Kultur a Geschicht solle fir Kanner a Familljen erliefbar gemaach ginn, erkläert den Organisateur vum Fest, de Partick Schaak vum Natuerpark Our. D'Zil ass, d'Kanner duerch praktescht Erliewe fir dës Themen ze begeeschteren an hinnen d'Méiglechkeet ze ginn, dat Geléiert mat Heem an an d'Schoul ze huelen.

Organiséiert gëtt d'Naturparkfest vum Naturpark Our mat Ënnerstëtzung vum Fonds National de la Recherche (FNR). Nieft de ville Workshops hu Partner aus de Beräicher Natur, Fuerschung an Educatioun zum Programm bäigedroen.

Am meeschte gelies
Warnunge goufen all opgehuewen
Groussbrand zu Guedleng (Fr) ënner Kontroll, dräi Persoune goufe blesséiert
Fotoen
Meteolux mellt
Alerte jaune bis en Dënschdeg wéinst der Hëtzt
Siège zu Lëtzebuerg, an der Tierkei stationéiert
Wat huet d'Cargolux mat de Canadairen ze dinn a wou komme se an den Asaz?
Fotoen
Sonndesinterview mam Laura Lentz
"Ekonomie ass extrem villfälteg an d'Zukunftschancë si gutt"
Video
Flamen "ënner Kontroll"
Lëtzebuerger Pompjeeë weider an der Gironde am Asaz
Fotoen
Weider News
Fir optimal Formatioun
China huet eng "Roboter-Spillschoul", fir KI-Humanoiden auszebilden
Video
Hanna with her daughter
Lëtzebuerg gouf zum Doheem
Ukrainesch Mamm ass virum Krich geflücht an huet hei eng nei Communautéit gegrënnt
D'Laura Lentz am Mierscher Park
Sonndesinterview mam Laura Lentz
"Ekonomie ass extrem villfälteg an d'Zukunftschancë si gutt"
Video
Kallektuffquell am Mëllerdall
Wéinst juristeschen Onkloerheeten, wat d’Responsabilitéit ugeet, wäert esou bal keen neie Stee gebaut ginn
Video
36
Neit Konzept zu Nidderkuer
Kuerz Openthalter am SERVIOR-Haus "Um Lauterbann"
Video
Fotoen
9
Bewosst "zocken"
Kanner léieren um DigiRallye d'Risike vu Videospiller
Audio
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.