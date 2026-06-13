Wann d’Bakterien organescht Material ofbauen, gi Elektrone fräigesat. Mat speziellen Elektrode ginn dës agefaangen an a Stroum ëmgewandelt.
D’Technologie kéint virun allem Sensoren op Felder, Wiederstatiounen oder aner Apparater op ofgeleeëne Plaze mat Energie versuergen. Laut den Entwéckler funktionéiert de System Dag a Nuecht an och bei schlechtem Wieder.
Aktuell produzéieren d’Apparater nach relativ wéineg Stroum. D’Fuerscher hoffen awer, d’Leeschtung an Zukunft däitlech ze erhéijen. D’Technologie soll Solarenergie net ersetzen, mee als zousätzlech Energiequell déngen.