E Sonndeg Owend fänkt fir déi däitsch Futtballnationalekipp d'Weltmeeschterschaft 2026 un, wa se um 19 Auer op Curaçao trëfft. Am Virfeld dovun hunn am Zoo vu Köln zwee Déieren d'Roll vum WM-Orakel iwwerholl.
Den Elefant Tarak sollt de Gewënner vun der Partie viraussoen, andeems hien op ee vun dräi Bäll trëppelt. Ee fir Däitschland, ee fir Curaçao an een Neutrale fir e Gläichspill. Den Tarak ass riicht op den däitsche Ball zougaangen an huet dëse platt gedréckt. Senger Fleegerin no wier dat en Zeechen dofir, dass d'Mannschaft mat engem Knall wäert gewannen. Dass vun Ufank un d'Loft eraus wäert sinn, kéint et natierlech awer och bedeiten.
Den Orang-Utan Walter hat d'Aufgab, sech aus zwou Këschten, an deenen Iessen dra war, de Gewënner vum Match erauszesichen. Allerdéngs hat keen domat gerechent, dass de Walter sech déi zwou Këschte géing mat a säi Bamhaus huelen. Do huet den Af fir d'éischt d'Këscht vu Curaçao eidel gemaach. Säi Fleeger huet dat esou ausgeluecht, dass Däitschland den ongewéinleche Géigner "vernasche" wäert.
Ob Tarak a Walter, zesumme mat hire Fleeger, Recht behalen, gitt Dir e Sonndeg den Owend vun 19 Auer u gewuer, wann Däitschland op Curaçao wäert treffen.