De Restaurateur Bob Gantenbein wëll de Betraffenen hëllefen awer och deenen aneren, déi Hëllefen eppes Guddes doen.

Dowéinst proposéiert de Restaurateur vu Käerjeng um Samschdeg, fir de Betraffenen an den Hëllefsekippen e gratist Mëtteg- an Owesiessen, dat esouguer mam Gedrénks. De Mëtteg gëtt do eng Nuddel mat Bolognaisezooss ugebueden.

Dëst mécht de Restaurateur, obwuel seng Brasserie selwer Schued dovugedroen huet. Ënnert anerem ass d'Terrasse fortgeflunn an Deeler vum Daach sinn ofgedeckt.

AUDIO: Iessen fir d'Affer / Reportage Dan Spogen

De Klengen Transporter Lang huet eis da kontaktéiert a matgedeelt, datt och si géifen Hëllefen. Si hu Miwwelen, Frigoen a Wäschmaschinnen aus Hausopléisungen, déi si betraffenen, déi alles verluer hunn, géifen zur Verfügung stellen. Donieft bidde se gratis den Transport vu Saachen oder de Recyclage un, esou wäit, wéi si et kënne stemmen.