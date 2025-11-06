Fanger ewech vun doudege Vullen
18 wëll Vulle goufen elo dëst Joer hei am Land positiv op d’Vullegripp getest.
Am Fall, wou een doudeg Vulle gesäit, soll ee se net upaken, mee d'Veterinärsinspektioun kontaktéieren, déi dann decidéiert, ob d’Déier muss am Laboratoire getest ginn. Virun allem d’Waasservigel sinn a Gefor.
D'Vullegripp ass zu Lëtzebuerg ukomm. D'Veterinärsinspektioun huet bis en Donneschdeg 18 Fäll festgehalen, déi de Laboratoire bei wëlle Vulle konnt noweisen. En héijen Infektiounstaux géif et dëst Joer virun allem bei den Zuchvigel, déi, wa se erofginn, fir ze raschten, de Virus un aner Vigel weiderginn. Als Privatpersoun soll een d’Kadaveren net upaken, mee d'Veterinärsinspektioun oder de Fierschter kontaktéieren, déi se dann un den zoustännege Labo weidergëtt.
