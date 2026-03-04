RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

E bëssen danzen?De Wiener Ball den 21. Mäerz am Cercle Cité

Loïc Juchem
Den traditionelle Wiener Ball kënnt och dëst Joer erëm op Lëtzebuerg. Den 21. Mäerz ass déi 29. Editioun am Cercle Cité an der Stad. Am RTL-Feierowend um Radio huet d’Presidentin Marie-Rose Schwarz, déi zanter September un der Spëtzt vun der Organisatioun steet, de Programm vum Owend virgestallt.
Update: 04.03.2026 16:44
© Paul Theisen

De Bal orientéiert sech un der klassescher Wiener Traditioun. Den “Wiener Ball"- Owend fänkt mat enger feierlecher Ouverture mat 40 Dänzerinnen an Dänzer un. Duerno sti Live-Musek vun engem Orchester an enger moderner Band um Programm, fir dat Traditionellt mat dem Modernen ze mëschen.

Wiener Ball zu Lëtzebuerg 2026 Deel 1

Nieft dem Danz gëtt och fir e kulturelle Programm gesuergt: eng Operesängerin, artistesch Optrëtter a professionell Dänzer solle fir Animatioun suergen. Dobäi kënnt eng Tombola mat ville grousse Präisser. De Benefice gëtt dann och gespent.

D’Präsidentin vum Wiener Ball Luxembourg am RTL-Interview
© Loïc Juchem

Fir d’Gäscht gëtt et zousätzlech e Menü vu 4 oder 5 Gäng. Wichteg ass den Organisateuren, datt de Ball net als elitäert Event verstane gëtt. Mat neien Ticket-Kategorie fir Studenten a jonk Leit soll d’Evenement fir e breede Public accessibel sinn a méiglechst vill Leit solle sech et leeschte kënnen, fir mat ze danzen.

Wiener Ball zu Lëtzebuerg 2026 Deel 2

Och wien net danze kann, ass wëllkomm: Danztraininge ginn am Virfeld ugebueden, mee si sinn net obligatoresch. Wat d’Kleedung ubelaangt, bleift d’Traditioun awer strikt: Dammen droen e Kleed, dat bis bal op de Buedem geet, an d’Hären droen e Frack oder Smoking mat enger Méck.

De Bal fänkt den 21. Mäerz um 18:30 Auer mat engem Welcome Drink un. Weider Informatiounen an Tickete ginn et op wienerball.lu.

Am meeschte gelies
Rapartriementsvollen aus dem Oman
Éischte Fliger mat Lëtzebuerger gestart, zweete soll fir owes organiséiert ginn
Video
Ausbau vum Atomwaffenarsenal
Lëtzebuerg keent vun de Partnerlänner bei franséischer "Dissuasion avancée"
Video
18
WM-Qualifikatioun am Dammefuttball
Däitlech Defaite fir Lëtzebuerg géint Schottland
Fotoen
13
Déidlech Schéisserei a Schoul an den USA
Papp vu jugendlechem Amokleefer verurteelt
Zwee Méint no Crans-Montana
Tahirys Dos Santos, seng Frëndin an de Lëtzebuerger Eliot Thelen maachen den Ustouss beim FC Metz
Fotoen
1
Weider News
ESC
D’Catherine Nothum an der Jury vum däitschen ESC-Virentscheed
Audio
Schluss mat swipen
D'Léift soll rëm op almoudeschem Wee fonnt ginn
Audio
1
Am Takt
Mam Mariana Bernardes, Josh Island & Dead Cat Bounce
Audio
Gesondheetstipp
Vitaminn D
Audio
Op de Punkt gewierzt
Kräizkümmel - De Geroch vum Orient
Audio
Är Äntwerten op d'Wochenëmfro
Wanter & Fréijoer
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.