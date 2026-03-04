RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Zwee Méint no Crans-MontanaTahirys Dos Santos, seng Frëndin an de Lëtzebuerger Eliot Thelen maachen den Ustouss beim FC Metz

Jeannot Ries
Virun 18.000 Spectateuren huet de Speaker vum Stade Saint-Symphorien e Sonndeg zu Recht d’Wuert "Helde" gebraucht.
Update: 04.03.2026 10:27
© JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP

Emotionale Moment beim FC Metz: Op den Dag, zwee Méint no der Brandkatastrophe am Schwäizer Crans-Montana hunn den Tahirys Dos Santos, seng Frëndin Coline an de Lëtzebuerger Eliot Thelen am Kader vum Match vun der franséischer Ligue 1, Metz – Brest, den Ustouss ginn. Allen Dräi waren an der Silvesternuecht an der Bar “Le Constellation”, um Moment, wou d’Feier ausgebrach ass. 41, zum géisten Deel ganz jonk Leit hunn d’Katastrophe net iwwerlieft. Bis haut gi wieder 58 Affer a Klinicke behandelt. Am ganze waren 115 Persoune blesséiert ginn.

© Anthony Crahes
V.l.n.r.: Coline (Frëndin vum Tahirys Dos Santos), de Lëtzebuerger Spiller Eliot Thelen an den Tahirys Dos Santos
V.l.n.r.: Coline (Frëndin vum Tahirys Dos Santos), de Lëtzebuerger Spiller Eliot Thelen an den Tahirys Dos Santos © Anthony Crahes
© Anthony Crahes
© Anthony Crahes
V.l.n.r.: Coline (Frëndin vum Tahirys Dos Santos), de Lëtzebuerger Spiller Eliot Thelen an den Tahirys Dos Santos

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Virun 18.000 Spectateuren huet de Speaker vum Stade Saint-Symphorien e Sonndeg zu Recht d’Wuert “Helde” gebraucht.

D’Direktioun vum FC Metz hat de jonke Metzer Verdeedeger Tahirys Dos Santos, seng Frëndin Coline an den Eliot Thelen, deen an Italien, zu Pescara am Mëttelfeld spillt, agelueden. Béid Spiller hu sech am Formatiounszenter vum FC Metz kenne geléiert. Zesumme mat engem weidere Kolleeg ware si fir de Joreswiessel zu Crans-Montana an der Vakanz.

Ganz schwéier verbrannt, hunn den Tahirys Dos Santos a seng Frendin Coline eréischt viru kuerzem konnten d’Klinik zu Metz verloossen.

De Weekend vum 20. Februar hat de President vum Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi, den Tahirys an d’Coline am Kader vum Match PSG-Metz op d’Éierentribune agelueden. Den Dag virdrun hat deen 19 Joer ale Spiller vu Metz seng Kolleegen eng éischt Kéier am Trainingszenter zu Frescaty besicht. Den Tahirys Dos Santos gouf beim Feier zu 30% verbrannt. Déi lescht Wochen huet dee jonke Sportler sech den Ëmstänn no ganz gutt erholl. Hien huet an Tëschenzäit souguer nees mat liichtem Laf-Training ugefaangen. D’Doktere mussen hien éischter bremsen, wéi dat si hien um Wee vun där nach laanger Reeducatioun motivéiere missten.

Bis den 28. Januar hat et gedauert, iert den Tahirys Dos Santos a seng Frëndin Coline sech zu Metz an der Klinik erëm gesinn hunn.

An der dramatescher Nuecht waren alle Béid zesumme mam Eliot Thelen an engem weidere Kolleeg am Bar “Le Constallation”. Um Moment wou et zum Brand koum, huet sech de Lëtzebuerger Eliot um Rez de Chaussée vun der Bar opgehalen. Liicht blesséiert hat den U19-Nationalspiller sech konnten a Sécherheet bréngen.

Den Tahirys Dos Santos a seng Frëndin goufen dogéint ganz uerg verbrannt. Eng 30% vun hirem Kierper war betraff. D’Coline gouf aus der Schwäiz an d’Belsch op Antwerpen geflunn, wou déi jonk Fra wärend 3 Wochen an de Koma geluecht gouf. Nëmmen hier Broscht, de Bauch an d’Gesiicht waren net verbrannt. 3 Mol huet si missen operéiert ginn. Den Tahirys war ënner anerem um Réck, um Hannerkapp an un den Äerm verbrannt. Hi gouf ee Mol operéiert. De Spiller vum FC Metz war zeréck an d’Feier, fir seng Frëndin, déi am Keller vun der Bar op der Toilette war, ze retten. Nees eraus aus de Flamen, huet sech säi Kolleeg Eliot wärend den éischte Minutten ëm den Tahirys gekëmmert.

Am meeschte gelies
Ausseministère betount
Lëtzebuerger Regierung préift all Optioune fir Rapatriementer aus Konfliktregioun
58
Wie kennt dës Fraen?
Police sicht no Zeien am Fall vu geklauter Posch an der Stad
Op der N24
Uergen Accident tëscht Näerden an Hitten, Auto géint Bam
Lëtzebuerger sëtzt fest
Maurice Schaack fillt sech am katareschen Doha "a Sécherheet"
Video
Audio
5
Mat 48 Votten dofir
Chamber stëmmt fir Verankerung vu Fräiheet fir ofzedreiwen an d'Verfassung
Video
Audio
Fotoen
32
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
WM-Qualifikatioun am Dammefuttball
Däitlech Defaite fir Lëtzebuerg géint Schottland
Fotoen
8
WM-Qualifikatioun am Dammefuttball
En Dënschdeg trëtt Lëtzebuerg géint Schottland un
Video
2
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Stroossen léisst Plomme géint Hueschtert
Video
Fotoen
2
Arsenal's Spanish goalkeeper #01 David Raya (back R) makes a save in the 92nd minute during the English Premier League football match between Arsenal and Chelsea at the Emirates Stadium in London on March 1, 2026.
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Arsenal wënnt géint Chelsea, Frankfurt klappt Freiburg
1
Lëtzebuerger Futtballer am Ausland
Luc Holtz wënnt mat Waldhof Mannheim géint Oochen
3
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Déifferdeng léisst zu Kanech Punkte leien
2
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.