Bei senger Visitt zu Lëtzebuerg am Oktober hätt de franséische President d’Lëtzebuerger Regierung “a groussen Zich” iwwert seng Pläng zum Ausbau vum franséischen Atomwaffenarsenal, der “Dissuasion avancée” informéiert, sou de Luc Frieden. Déi geplangten Zesummenaarbecht mat verschiddene Partnerlänner, géif sech allerdéngs op 8 Staate beschränken, zu deenen de Grand-duché net gehéiere géif:
“An duerfir gëtt et och eng kloer Ursaach: Eis belsch an hollännesch Partner am Benelux, déi hu schonn haut Nuklearwaffen op hirem Territoire stationéiert. Lëtzebuerg huet dat ëmmer refuséiert an der Vergaangenheet, well dat och verlaangt, datt de Flughafen extra ekipéiert ass, fir esou Fligeren, déi ekipéiert si mat Nuklearwaffen, ze stationéieren. Do brauch een eng extra Zort Bunkeren, déi Lëtzebuerg net huet.”
Trotzdeem wéilt Lëtzebuerg säi Bäitrag zu enger europäescher Defense leeschten, an deem Zesummenhang géife Gespréicher mat verschiddenen europäesche Partner lafen.
Den DP-Deputéierte Marc Hansen hat de Premierminister no entspriechende Prezisioune gefrot.