RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Déidlech Schéisserei a Schoul an den USAPapp vu jugendlechem Amokleefer verurteelt

AFP, iwwersat vun RTL
Annerhalleft Joer no der déidlecher Schosswaffenattack op enger Schoul an den USA ass de Papp vum jugendlechen Täter verurteelt ginn.
Update: 03.03.2026 20:49
Anderthalb Jahre nach einem tödlichen Schusswaffenangriff auf eine Schule in den USA ist der Vater des jugendlichen Schützen verurteilt worden. Eine Jury in Georgia befand den 55-Jährigen des Totschlags und der fahrlässigen Tötung für schuldig.
De Colin Gray viru Geriicht de 6. September 2024.
© GETTY IMAGES/Getty Images via AFP/Archiv

E Jury am Bundesstaat Georgia huet de 55 Joer ale Colin Gray en Dënschdeg wéinst Doutschlag an Homicide involontaire souwéi weidere Strofdoten a Relatioun mat der Attack an der Apalachee High School am September 2024 duerch säi Bouf Colt, deen ënner psychesche Problemer leit, fir schëlleg gesprach.

Et kënnt immens seele vir, datt sech en Elterendeel an den USA wéinst enger Dot, déi hiert Kand gemaach huet, viru Geriicht veräntwerte muss. De Colt Gray, deen antëscht 16 Joer al ass, gouf trotz sengem jonken Alter dem Erwuessenestrofrecht no ugeklot a waart op säi Verhandlungsdatum.

Bei der Attack an enger High School waren deemools zwee 14 Joer al Matschüler vum Täter an zwee Enseignanten ëm d’Liewe komm. Néng weider Leit goufe blesséiert.

De Parquet hat beim Prozess argumentéiert, datt de Colin Gray sengem Bouf dat hallefautomatescht Gewier, dat hie beim Amoklaf benotzt huet, 2023 fir Chrëschtdag kaf hat - dat obwuel hien dorop opmierksam gemaach gi war, datt säi Bouf am Internet mat engem Amoklaf gedreet hätt. Der Verdeedegung no hätt de Colin Gray näischt vun den Intentioune vu sengem Bouf gewousst a sech wéinst sengem psycheschen Zoustand, dee sech verschlechtert huet, Hëllef gesicht.

An den USA kënnt et ëmmer nees zu Amokleef u Schoulen. Ronn een Drëttel vun den Erwuessenen am Land besëtzt eng Schosswaff, souguer fir hallefautomatesch Gewierer sinn d’Virschrëfte labber.

Am meeschte gelies
Krich am Iran
Wéi sech d'Situatioun entwéckelt a wat d'Gefore fir Europa sinn
Audio
"Den Haapt-Däiwel ass dout"
Wéi reagéieren d'Iraner hei zu Lëtzebuerg op de Konflikt?
Video
Audio
13
Wie kennt dës Fraen?
Police sicht no Zeien am Fall vu geklauter Posch an der Stad
Stater Conseil
Plus 110 Kamerae fir e Méi u Liewensqualitéit
Video
29
Lëtzebuerger sëtzt fest
Maurice Schaack fillt sech am katareschen Doha "a Sécherheet"
Video
Audio
4
Weider News
Drohnenabwehr gegen mehr Raketenabwehr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den US-Verbündeten im Nahen Osten im Zuge der massiven iranischen Angriffe ein Geschäft vorgeschlagen. Selenskyj nannte das Angebot einen "fairen Tausch".
"Fairen Tosch"
Selenskyj bitt Golfstaaten Dronenofwier géint Loftofwierrakéiten un
Déidleche Virfall a Klinik zu Braunschweig (D)
Fra wëll Zigarett ufänken a léist Brand a Patientenzëmmer aus
Chamberdebatt iwwer Iran
De Spagat tëschent Hoffnung a Suerg
Audio
Buedemoffensiv a Grenzregioun
Israeelesch Arméi wëll "Pufferzon" am Libanon etabléieren
Video
Fro den Affekot
Buch mat kannerpornographeschem Inhalt: De Fall "Corps à Coeur"
Audio
Damp no israeeleschen Attacken am Süde vum Libanon den 3. Mäerz 2026.
Attack op den Iran am Liveticker
Iwwer 30.000 Leit am Libanon geflücht, Post Lëtzebuerg schéckt aktuell keng Bréiwer a Päck op Zypern an Israel
LIVE
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.