En Donneschdeg de Moien ass d'Inneministesch eis Invitée vun der Redaktioun.

De PAG "nei Generatioun" a wéi vill Gemenge kéinte mat deem Problemer kréien?

Wéini kënnt d’Reform vun der Grondsteier an hëlleft déi géint d’Spekulatioun? A brauche mer en Deontologie-Code fir Gemengemandatairen?

Dat sinn eis Sujeten am Live-Interview mat der LSAP-Ministesch, wéi gewinnt géint 10 op 8.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.