E Freideg de Moien ass den Direkter vum Syndicat Intercommunal de Gestion informatique eisen Invité vun der Redaktioun.

An Zäite vun Digitaliséierung an Diskussiounen iwwer Cyberattacken ass e Freideg de Moien den Direkter vum SIGI eisen Invité vun der Redaktioun.

Mam Carlo Gambucci schwätze mer no 8 Auer iwwert een neien Informatikprogramm, deen de Gemengen d'Liewe méi einfach maache soll, de Stellewäert vum Digitalen an de Gemengen a wéi an Zukunft Faillen och mat Hëllef vum Syndicat intercommunal de gestion informatique verhënnert kënne ginn. Den Direkter vum SIGI ass e Freideg live bei eis am Studio.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.