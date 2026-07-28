RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Aascht op Foussgänger zu Bäerdref gefallBetraffe Persoun ass un de Suitte vun hire Blessure gestuerwen

RTL Lëtzebuerg
En Donneschdeg war eng Persoun bei engem Spadséiergank am Bësch zu Bäerdref schwéier blesséiert ginn. En Aascht war vun engem Bam lass gebrach an erof op de Foussgänger gefall.
Update: 28.07.2026 18:37
© RTL

D'Rettungsdéngschter haten d'Persoun versuergt. Wéi et awer en Dënschdeg heescht, hätt d'Affer d'Ongléck net iwwerlieft. D'Police huet op Nofro vun RTL confirméiert, datt d'Persoun an der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg am Spidol gestuerwe wier.

Persoun zu Bäerdref blesséiert
Aascht op Foussgänger gefall: Natur- a Bëschverwaltung erënnert un natierlech Geforen

Am meeschte gelies
Bankomat-Sprengung zu Veianen
Kee Geld geklaut, esou Police - gesicht gëtt no wäissem Mercedes Cabrio
Video
Audio
Fotoen
Invité vun der Redaktioun (28. Juli) - Christian Weis
Zu Esch soll nach dëst Joer eng Steier vu bis zu 10.000 Euro op eidel Wunnengen agefouert ginn
Video
Audio
67
Zeienopruff vun der Police
Hausbewunnerin gëtt no Déifstall zu Méchelbuch mam Fluchtauto ugestouss
Serie "Dat sinn Ech" - Eliana Rocha
"De Rollstull huet mir meng Fräiheet zeréckginn"
Video
3
Presuméierten Täter festgeholl
Mann attackéiert zu Paräis dräi Frae mat Messer
Video
Weider News
Lëtzebuerger Arméi wiisst
56 nei Zaldote bei 209. Promesse solennelle an der praller Sonn
Video
Audio
Fotoen
0
Zanter dem 19. Juli vermësst
Police sicht nom 16 Joer jonke Scott Akpene
Wéinst Bloalgen
Aktuell dierf een am ieweschten Deel vum Wämper Séi net schwammen
0
War am Raum Capellen/Mamer op der Flucht
Police pëtzt presuméierten Déif
Enquête leeft
Zu Zolwer gouf e Méindeg den Owend e Liwwerwon geklaut
Karschnatz
"Bis Enn der Woch sinn déi meescht fäerdeg mat Dreschen hei am Land", esou de Steve Turmes
Audio
Fotoen
4
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.