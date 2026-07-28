Aascht op Foussgänger zu Bäerdref gefallBetraffe Persoun ass un de Suitte vun hire Blessure gestuerwen
En Donneschdeg war eng Persoun bei engem Spadséiergank am Bësch zu Bäerdref schwéier blesséiert ginn. En Aascht war vun engem Bam lass gebrach an erof op de Foussgänger gefall.
D'Rettungsdéngschter haten d'Persoun versuergt. Wéi et awer en Dënschdeg heescht, hätt d'Affer d'Ongléck net iwwerlieft. D'Police huet op Nofro vun RTL confirméiert, datt d'Persoun an der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg am Spidol gestuerwe wier.