En Dënschdeg de Moien ass den CSV-Deputéierten eisen Invité vun der Redaktioun.

Hien hat virun de Chamberwalen 2018 virun enger Kris an nächster Zukunft gewarnt an en entspriechende virsiichtegen Ëmgang mat de Staatsfinanze proposéiert. De Claude Wiseler ass den Invité vun der Redaktioun en Dënschdeg.

Mir froen den CSV-Deputéierten, wéi hien d’Krisegestioun vun der Regierung aschätzt a wat hien anescht géing maachen, fir d’Land aus der Rezessioun ze kréien. Donieft froe mir hien, wéi seng Partei an hien zum Pandemie- oder Corona-Gesetz stinn, dat am Moment an der Maach ass.

Den Invité vun der Redaktioun ass jo wéi gewinnt um 10 op 8 hei op RTL.

