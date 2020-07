E Freideg de Moien ass de Generaldirekter vum CHL eisen Invité vun der Redaktioun.

Mir sinn an mëttlerweil an der Zweeter Well vun der Coronavirus-Pandemie.

Wéi geréiert den Centre Hospitalier an der Stad déi aktuell Situatioun? Wéi eng Ënnerscheeder gëtt et par Rapport zur 1. Well? An wat bleift den Haaptdefi fir eis Spideeler?

Dat froe mer den Generaldirekter vum CHL. De Romain Nati ass um 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun

