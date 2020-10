Den Educatiounsminister ass e Méindeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

An de Schoulen a Lycéeë si keng gréisser Infektiounskette festgestallt ginn, sou d’Santé an den Educatiounsministère déi lescht Deeg.

Wat ass awer virgesi fir de Fall, datt d’Situatioun sech verschäerft? Wéi ee Bilan kann een aus den éischte 6 Woche Schoul no der Rentrée zéien? Ginn et Upassunge bei den aktuellen spezielle Mesuren am Schoulwiesen? A wouhi steieren d’Gespréicher hi mat den Enseignantë vu Schüler mat spezifesche Besoinen?

Dat froe mir den Educatiounsminister Claude Meisch, Invité vun der Redaktioun, um 10 op 8 hei op RTL.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.