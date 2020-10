D'Santé an den Educatiounsministère hunn e Samschdeg am Nomëtteg weider Prezisiounen zu de Corona-Infektioune ginn, déi am Lien zu der Schoul stinn.

An der Retrospektiv vun der Woch vum 5. bis den 11. Oktober ware jo 12 Prozent vun de positive Corona-Fäll zu Lëtzebuerg a Relatioun mat der Schoul.



An deem Pourcentage wären net nëmmen déi positiv geteste Persounen dran, déi am Fondamental oder am Lycée - ëffentlech a privat - sinn, mä och d'Studentinnen an d'Studente vun der Uni.lu, grad ewéi déi am Ausland op der Uni sinn, mä hei zu Lëtzebuerg wunnen.

An hei hätt een eng grouss Hausse kënne feststellen, virop Fäll mat engem Lien zu de belschen Universitéiten, hei virop Louvain, Namur a Léck. Dat geet aus dem Schreiwes vun den zwee Ministèren e Samschdeg ervir.



Wann een de Lëtzebuerger Schoulsystem isoléiert kuckt, da gouf an der Period vum 15. September bis den 9. Oktober, 8 Fäll wéinst zwou Infektiounsketten. Den Zenario 3, also mat méi Fäll, déi op eng Kette bannent der Schoul zeréckzeféiere sinn.

85 positiv Corona-Fäll gouf et am Zenario 2, wou zwee Schüler vun der nämmlechter Klass positiv getest goufen.



Zanter der Rentrée de 15. September hätt ee keng gréisser Infektiounsketten an enger Schoul oder engem Lycée constatéiert, esou heescht et am Communiqué vun der Santé an dem Educatiounsministère.

Schreiwes vun der Santé

Précisions quant au taux de cas positifs liés à l'éducation communiqué par le ministère de la Santé

Communiqué par: ministère de la Santé Dans sa rétrospective de la semaine du 5 au 11 octobre, le ministère de la Santé indique que 12% de la totalité des cas positifs au Luxembourg sont en lien avec l'éducation.

Le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse tiennent à souligner que ce nombre ne se limite pas aux personnes testées positives qui fréquentent une classe de l'enseignement fondamental et secondaire public et privé au Luxembourg, mais inclut également et notamment tous les étudiants de l'Université du Luxembourg et des universités à l'étranger qui résident au Luxembourg.

Dans ce domaine, une augmentation importante des cas en lien avec les universités belges, notamment à Louvain, Namur et Liège a pu être constatée.

Pour rappel, le bilan chiffré des élèves et enseignants testés positifs à la COVID-19 qui fréquentent le système scolaire luxembourgeois proprement dit a été communiqué par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Il se rapporte à la période du 15 septembre au 9 octobre 2020 et fait état des chiffres suivants.

En tant qu'infections liées aux activités de l'éducation nationale au Luxembourg peuvent être considérées :

• 8 cas positifs liés à deux chaînes d'infection

(Scénario 3 : chaîne d'infection avec plusieurs cas reliés par une infection intra-scolaire)

• 85 cas positifs dans un scénario regroupant deux élèves d'une même classe.

(Scénario 2 : max. 2 cas positifs dans une classe avec source d'infection incertaine)

Depuis la reprise de l'école le 15 septembre aucune chaîne d'infection majeure n'a pu être observée dans les écoles et lycées. Plus de 107.000 élèves fréquentent les écoles publiques et privées et plus de 12.000 enseignants travaillent dans les deux secteurs.