D’Horesca ass net iwwerrascht driwwer, datt Caféen a Restauranten d'nächst d’Woch eventuell nees mussen zoumaachen, dat sot um Donneschdeg de Moien de François Koepp, de Generalsekretär vun der Horesca als eisen Invité vun der Redaktioun.

Wann d’Zuele weider klammen, rechent d'Horesca realistesch domadder, datt d’Fermeture vun e Mëttwoch, Donneschdeg u gëllt, wann d’Gesetz e Méindeg da gestëmmt gëtt.

Et hätt ee schonn d’Consigne un d’Memberen erausginn, net ze vill Stocken ze maachen, fir duerno net op de Wuere sëtzen ze bleiwen.

Déi lescht Woche wär deels gutt geschafft ginn. Mä besonnesch déi Restauranten, déi vum Mëttesgeschäft an der Stad oder den Aktivitéitszonen liewen, leiden ënnert dem Homeoffice. Och wann een déi Eenzeg ass, déi an der Groussregioun nach op hunn.

De François Koepp versteet, datt d’Fermeture riskéiert ze kommen. Mä et wär eng ganz schwéier Situatioun, wou d'Betriber immens leiden. D’Situatioun bei verschiddene wier dramatesch. Wann een 1 bis 2 Méint zou maache muss, da bräicht een ee Joer fir sech z’erhuelen. Een Drëttel vun de Käschte géif egal wéi hänke bleiwen.

De Secteur géif d’Behuele vu verschiddene Leit auszebuede kréien. Dës batter Pëll misst op alle Fall duerch déi annoncéiert Hëllefe kompenséiert ginn. An deem Sënn fuerdert d’Horesca och e Moratoire, fir d‘Retarde vun de Cotisatiounen zu engem spéideren Zäitpunkt zeréckbezuelen ze kënnen. Wann d’Fermeture kënnt, misste Mesuren aus dem éischte Lockdown reaktivéiert ginn, esou de François Koepp, notamment bei de Loyeren.

De Generalsekretär vun der Horesca huet och op d'Diskussioun iwwert e Gesetzprojet reagéiert, deen d'Nominatioun vun Direkteren aus dem Privatsecteur fir spezifesch Lycéeën géif méiglech maachen, dorënner och d'Hotelsschoul.

De François Koepp géif dat eng sënnvoll Ännerung fannen.

De Beruff wär sou komplex. E reng administrativen Expert wär net de Fachmann um Terrain. D'Qualitéit kéint mat Direktere vum Terrain e grousse Sprong no uewe maachen, ouni déi aktuell Ekipp unzegräifen, déi géif e gudde Job maachen. Et kéint een och en „directeur administratif“ hunn an en „directeur hotelier“, esou de François Koepp.

