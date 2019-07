Op déi zweete Plaz huet et den Teamkoleeg Lewis Hamilton virum Charles Leclerc am Ferrari gepackt.

E Samschdeg stoung zu Silverstone de Qualifying fir de Grousse Präis vu Groussbritannien um Programm.

Wéi erwaart hu sech d'Favoritte fir de Q3 qualifizéiert. Mat engem knappe Virsprong vun 0.006 Sekonnen op de Lewis Hamilton ass et zum Schluss de Valtteri Bottas, dee sech d'Pole Position séchere kann. Fir de Charles Leclerc, dee bei der leschter Course vun der Pole Position gestart ass, ass et zu Silverstone fir déi 3. Plaz duergaangen. De Max Verstappen start vun der 4. Plaz, viru sengem Teamkoleeg Pierre Gasly. De Sebastian Vettel huet et just op déi 6. Plaz gepackt.

De Grousse Präis vu Groussbritannien gëtt e Sonndeg um 15.10 Auer gefuer. Mat enger Victoire e Sonndeg kann de Lewis Hamilton Rekord-Gewënner op der Streck zu Silverstone ginn.