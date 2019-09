Um Hockenheimring an Däitschland gi sech de Weekend d'Piloten aus dem Porsche Carrera Cup Rendez-vous.

Den Dylan Pereira ass e Samschdeg um Hockenheimring bei der 1. Course vum Weekend op déi 3. Plaz gefuer. D'Plazen 1 an 2 ware fir den Däitsche Michael Ammermüller an de Fransous Julien Andlauer.

E Sonndeg start de Lëtzebuerger an der 14. Course vun der Saison am Porsche Carrera Cup vun der 5. Plaz.