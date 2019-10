De Steve Fernandes konnt sech zesumme mat sengem belsche Copilot Olivier Beck den Titel an der europäescher Rallye-Serie TER sécheren.

De Weekend iwwer gouf beim Rallye International du Valais di lescht Manche vun der Tour European Rally-Serie gefuer, kuerz TER. An dëser Serie fueren Equipagen aus e sëlleche Länner géinteneen a sammele Punkten.

Ugefaangen hat et am Mee mam Rallye d'Antibes Côte d'Azur.

Am Juli stoung de Rallye de Ferrol a Spuenien um Programm.

Ufank September goung et an d'Belsch bei de Rallye Omloop van Vlaanderen.

Enn September war a Rumänien den Transilvania Rally.

De Schluss vun der Serie gouf vum 16.-19. Oktober beim Rallye International du Valais an der Schwäiz gefuer.

Beim Rallye d'Antibes haten de Steve Fernandes an den Olivier Beck e schwéiere Stand. Am General ass et just duergaange fir eng 15. Plaz. An der TER war et um Enn awer eng 4. Plaz ënner 11 Equipagen am Ziel, 13min47 hannert dem Michel Sylvain, deen am General op Plaz 5 gelëscht gouf.

Beim Rallye de Ferrol a Spuenien ass de Lëtzebuerger/Belschen Duo an General op déi gutt 6. Plaz komm, hannert 4 reng spueneschen Equipagen, grad wéi engem rumänesch/spueneschen Equipage. An der TER war et mat deem Resultat dann och déi éischt Podiumsplatzéierung fir Fernandes/Beck, dëst op Plaz 3 hannert Ivan Ares an Roberto Blach Jr.

Beim Rallye Omloop van Vlaanderen huet et geheescht, sech net nëmmen der Konkurrenz der TER ze stellen, ma och de Konkurrenten aus dem belsche Championnat. Wéi net anescht ze erwaarden, hate se hei keen einfache Stand. Am General ass et schlussendlech eng 9. Plaz ginn. An der TER war et e weidere Podium, nees eng Kéier Plaz 3, déi Kéier hannert dem Sébastien Bedoret an dem Pieter Tsjoen.

Vum belschen Terrain goung et du weider a Rumänien op den Transilvania Rally. D'Lokalmatadoren hunn hei d'Gesamtvictoire ënnert sech ausgemaach. Gewonnen huet de Simoe Tempestini op engem Hyundai i20 R5. De Steve Fernandes an den Olivier Beck kommen op déi 7. Plaz am General. Bei dësem Rallye ware vill Equipagen an der TER ageschriwwen, wouduerch et och "just" Plaz 6 an der TER ginn ass fir de Steve an den Olivier.

An der Schwäiz beim Rallye International du Valais war dunn den Ofschloss vun der 2019er TER-Series. Hei goung et virun allem drëm unzekommen, fir sécher Punkten ze sammelen. Dëse Rallye ass vun de Wiederkonditiounen hier ëmmer immens schwiereg, ganz ofgesinn vun de technesch usprochsvolle Speciallen. De Steve Fernandes an den Olivier Beck hunn awer och dëse Rallye gemeeschtert a si fueren am General op Plaz 9 iwwert de Schlusspodium. An der TER war et déi 5. Plaz, wat hinnen duergaangen ass, fir sech den TER-Titel 2019 ze sécheren.

© Colin McMaster / McKlein

Nieft dem Steve Fernandes an Olivier Beck ware just nach den Stefan Göttig (D) an d'Nathalie Solbach-Schmidt bei all Rallye vun der TER-Series un den Depart gaangen. Si ginn dann um Enn och déi zweet an dëser Serie.

Punkten

Fernandes 88,5 (5 Resultater)

Gottig 60 (5 Resultater)

O. Burri 52 (1 Resultat)

Wagemans 51,5 (2 Resultater)

Bedoret 42,5 (1 Resultat)

Tempestini 42,5 (1 Resultat)

Coppens 41 (1 Resultat)

Marisca 31 (1 Resultat)

Ares 30 (1 Resultat)

M. Burri 30 (1 Resultat)

Et huet sech bei dëser Serie op en neits bewisen, dass een och belount gëtt, wann een eng Saison komplett a feelerfräi duerchzitt an all Rallye Punkte sammelt, fir um Enn en Titel ze gewannen. Ervirzehiewe bleift hei dann och nach emol déi sensationell Aarbecht vun der Equipe vum Steve Fernandes, déi nom Rallye Lëtzebuerg an nëmmen e puer Deeg e komplett zerstéierten Auto nei hu mussen opriichten, fir dass den Equipage a Spuenien um Rallye de Ferrol konnten untrieden. Ouni dësen Asaz, wier den Titel wuel net dra gewiescht dëst Joer. Dat beweist, dass Rallyesport definitiv en Team-Sport ass. E Pilot a Copilot kënnen ëmmer nëmme sou gutt sinn, wéi den Auto mat deem se um Rallye untrieden.