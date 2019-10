Iwwer 16.000km an engem klengen, ënnermotoriséierten Auto, ass wuel fir déi eng eng Horrorvirstellung, mä fir anerer en Challenge.

D’Mongol Rally, ass eng e bëssen aner Auto/Moto Rally, wou eng ronn 350 Ekippe vu Prag bis op Ulan-Ude a Russland fuere sollen. Dat ganzt geet soumat souwuel iwwer Bierger, ewéi och duerch Wüsten a Steppen, an dat heiansdo op goudronnéierte Stroossen, ma awer och iwwer manner komfortabel Weeër.

Den Edouard Paquet vu RTL-You, huet sech dësem Challenge zesumme mat zwee Kollegen, dem Sam an dem Isaac, vun der Uni zu Bristol (UK) ugeholl. Zesummen hunn déi dräi Studenten sech e 15 Joer ale Fiat Panda vir ronn 700 Euro kaf an hu sech domat op de Wee gemaach. Soumat war d'Bristangolia Ekipp lancéiert an näischt konnt si méi stoppen (oder villäicht dach?)

Esou wéi et op der offizieller Säit vun den Organisateure steet, sollen d’Ekippen esou wéineg wéi méiglech virun der Rees plangen, fir dass dat Ganzt och eng wierklech Aventure gëtt. Et ass och keng speziell Route virgeschriwwen, an all Ekipp ka fräi entscheeden, wat fir eng Streck si fuere wëllen.

"With a rubbish vehicle, you’re more likely to break down and therefore more likely to have adventure, so you can remind yourself you’re alive without jamming a fork into your eyeballs."

Nieft dem Challenge zu Ulan-Ude unzekommen, soll een awer als Ekipp och ëmmer Sue sammelen, fir de gudden Zweck. D’Organisateure vun der Rally maachen den Appell un all Ekipp, e minimum vu 500 Pounds (knapps 600 Euro) fir d’Hëllefsorganisatioun „Cool Earth“ ze sammelen. Alles doriwwer eraus, kann all Ekipp un eng selwer gewielten Organisatioun spenden. D’Bristangolia Ekipp huet sech hei fir d’Hëlleforganisatioun „RefugeeCommunityKitchen“ entscheet, woubäi dir si och nach ëmmer ënnerstëtze kënnt.

D’Bristangolia Ekipp huet sech wärend hirer Rees konstant gefilmt a bréngt bannent den nächste Wochen all Méinden um 18:00 Auer en neien Episod eraus. Kuckt iech den 1. Video elo schonns un, op RTL-You.