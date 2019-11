No enger geckeger Schlussphase mat ville Kollisiounen un der Spëtzt vun der Course wënnt de Max Verstappen virum Pierre Gasly a Lewis Hamilton.

Direkt beim Depart konnt de Lewis Hamilton (Mercedes) de Sebastian Vettel (Ferrari) iwwerhuelen an domadder war de Brit séier op der 2. Plaz. De Max Verstappen konnt sech awer un der Spëtzt behaapten. Iwwerdeems huet de Charles Leclerc (Ferrari) seng Ophueljuegd gestart nodeems e gëschter vun der 4. op déi 14. Plaz zeréck gesat gouf. De Monegass konnt sech dann och relativ séier bis op déi 6. Plaz no vir schaffen.

An der 8. Ronn wollt den Daniel Ricciardo (Renault) de Kevin Magnussen (Haas) iwwerhuelen mee huet dësen touchéiert an den Dän huet sech gedréint. Den Australier krut doropshinn eng Strof vu 5 Sekonnen opgedonnert.

⚠️ TIME PENALTY ⚠️



Daniel Ricciardo gets a 5s penalty for his contact with Magnussen#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/b0DirFYj2Z — Formula 1 (@F1) 17. November 2019

Nom 1. Boxestopp ass de Max Verstappen (Red Bull) beim Erausfueren aus der Boxegaass bal mam Robert Kubica (Williams) kollidéiert an ass hannert dem Hamilton eraus komm mee direkt an der éischter Kéier konnt en dësen nees iwwerhuelen.

LAP 22/71



Verstappen pits a lap later, and almost collides with Kubica in the pit lane! He emerges behind Hamilton...#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/sxQtIVxO8G — Formula 1 (@F1) 17. November 2019

De Valtteri Bottas louch op der 5. Plaz wéi en den Auto opgrond vu Motorproblemer huet missen ofstellen. Fir hien war d'Course domadder gelaf. Glaichzäiteg koum och de Safety-Car op d'Streck wëll dem Bottas säin Auto direkt nierft der Streck stoung.

⚠️ SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 54/71) ⚠️



Bottas is out! The Finn parks up his smoky Mercedes at Turn 4#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/TWQB56Vh19 — Formula 1 (@F1) 17. November 2019

Opgrond vu Boxestopps hat sech den Hamilton op déi éischt Plaz virun de Verstappen gesat mee beim Neistart wéi de Safety-Car d'Streck nees verlooss huet, konnt den Hollänner de Britt direkt nees iwwerhuelen a sech nees op déi 1. Plaz setzen.

An der 66. Ronn hunn déi 2 Ferrari-Piloten sech géigesäiteg aus der Course geholl nodeems de Leclerc de Vettel wollt iwwerhuelen an dësen dunn um Pneu touchéiert huet. Béid Piloten kruten e Platten a waren aus der Course. Nees ass de Safety-Car eraus komm an den Hamilton ass an d'Box gefuer a koum als 4. nees eraus.

Nom Restart ass de Weltmeeschter dann awer direkt nees laanscht de Gasly gefuer an huet dono den Albon an der zweetleschter Ronn touchéiert an dësen domadder vum Podium gestouss. Vun dëser Kollisioun konnt de Gasly (Toro Rosso) profitéieren a gëtt den 2. hannert dem Max Verstappen. Drëtten gëtt de Lewis Hamilton.