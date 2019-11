Laang gouf spekuléiert, elo ass et offiziell. De Sébastien Ogier verléisst Citroën, wouropshin den Hiersteller sech aus der Rallye-WM zeréckzitt.

Well ee fir d'Joer 2020 keen éischtklassege Pilot méi hätt, géif een d'Engagement an der Rallye-Weltmeeschterschaft stoppen.

Linda Jackson, Directrice vun der Marque Citroën:

« Notre décision d’arrêter le programme WRC dès la fin 2019 est motivée par le choix de Sébastien Ogier de quitter Citroën Racing. C’est évidemment une situation que nous n’avons pas souhaitée mais nous n’envisagions pas la saison 2020 sans Sébastien. Je tiens à remercier les équipes de Citroën Racing, pour leur passion et leur engagement. Une partie de l’ADN de Citroën est intimement liée au rallye et nous sommes fiers d’être l’une des marques les plus titrées de l’Histoire du WRC avec pas moins de102 victoires et 8 titres constructeurs. »

Jean Marc Finot, Direkter vu PSA Motorsport:

« Notre organisation matricielle permettra à nos experts passionnés de sport automobile de démontrer leur talent dans les disciplines sportives des championnats dans lesquelles les marques de notre Groupe sont engagées. »

Wouhin de Sébastien Ogier wiesselt, ass aktuell nach net gewosst. Et deit awer alles drop hin, dass hie bei Toyota wäert wiesselen, nodeems den Ott Tänak jo vun Toyota eriwwer bei Hyundai wiesselt fir 2020.

Eigentlech hat de 6-fache Rallye-Weltmeeschter nach e Kontrakt fir 2020 bei Citroën. Um Enn vun dëser Saison war et awer ëmmer nees zu Reiwereien tëscht dem Ogier a Citroën komm. Hie war onzefridde mat der Performance vum Citroën C3 WRC, an huet doraus och kee Geheimnis gemaach.