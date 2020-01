Nom Doud vum Paulo Goncalves huet d'Rallye Dakar 2020 e weidert Doudesaffer gefuerdert.

Den hollännesche Motorrad-Pilot Edwin Straver ass lescht Woch op der 11. Etapp gefall. Wéi et heescht, hätt hie sech bei der Chute en Halswirbel gebrach, wat zu engem Häerzstëllstand gefouert hätt. Hie konnt no 10 Minutte vun de Secouriste reaniméiert ginn, ass awer an der Nuecht op e Freideg am Krees vu senger Famill un de Suitte vu senge Blessure gestuerwen.