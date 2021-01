Den Dylan Pereira geet dëst Joer bei de 24 Stonne vu Le Mans un de Start. Hie fiert déi ganz Laangstrecke-WM op engem Aston Martin vun TF Sport.

TF Sport ass eng privat englesch Ekipp, déi och 2021 en Aston Martin Vantage an der GTE-Amateurkategorie vun der WEC asetzt. D'WEC ass d’Laangstrecke-Weltmeeschterschaft mat als Highlight déi grouss 24-Stonnen-Traditiounscourse zu Le Mans. D'GTE-Klass ass nieft den zwou Prototyppe-Klassen déi drëtte Kategorie an där Meeschterschaft. Nieft Aston Martin trieden an der GTE-Klass och Teame vu Porsche a Ferrari un.

Zënter 2017 geet och TF Sport bei de 24h vu Le Mans un de Start a konnt do d'lescht Joer mat de Piloten Charlie Eastwoord, Salih Yoluc an Jonathan Adam d'Amateur-GTE-Wäertung gewannen (24. Plaz am General). Fir dëst Joer ass de Vantage GTE vun TF Sport grell blo lackéiert a gëtt vu "4 Horsemen Racing", engem amerikaneschen Onlineshop fir Autotuning, gesponsert.

Am November 2020 war den Dylan Pereira scho bei enger WEC-Manche am Asaz, wou hie kuerzfristeg fir d'8-Stonne-Course am Bahrain beim Porsche-Team Project1 agesprongen ass. Hien huet sech bei senger WEC-Première mat sengem Team als 18. am General an als 6. an der GTE-Amateur-Wäertung klasséiert.

Ee vun den Teamkolleege vum Dylan Pereira bei TF Sport wäert de Ben Keating sinn. Hie kennt dësen amerikaneschen Gentleman-Driver gutt, well et war schonn ee vun de Co-Equipiere beim WEC-Asaz am Bahrain. Den drëtte Mann am TF-Vantage ass de Brasilaner Felipe Fraga.

Den TF-Teamchef Tom Ferrier freet sech iwwert seng nei Piloten: "Ech hoffen, dass mir mat eisem Auto, eisem Team an eise Piloten de WM-Titel gewanne kënnen, dee mir 2020 knapp verpasst hunn, an dass mir d'Le-Mans-Victoire widderhuele kënnen. Jidderee bei TF ass wierklech frou, dass et geschwë lass geet."

Aston Martin huet iwwert de Wanter annoncéiert, dass si e Schlussstréch ënnert hir GTE-Wierksaktivitéiten zéien. Aktivitéite vu Cliente wéi TF Sport sollen awer weiderhin ënnerstëtzt ginn. Déi englesch Traditiounsmark wëll sech op d'Formel1 konzentréieren, wou si jo d'Team Racing Point iwwerhuelen.

D'WEC wëll dëst Joer nieft Le Mans nach 5 weider Coursse fueren. De Kalenner riskéiert awer wéinst de weltwäite Corona-Restriktiounen nach ze changéieren. Esou wackelt am Moment déi éischte Course zu Sebring an den USA.

19. Mäerz: 1000 Meile Sebring

1. Mee: 6h Spa-Francorchamps

12.-13. Juni: 24h LeMans

18. Juli: 6h Monza

26. September: 6h Fuji

20. November: 6h Bahrain

Fir den Dylan Pereira soll et awer net bei dëse 6 Coursse bleiwen. Hien hätt nieft dësem WEC-Engagement nach aner Projeten, déi awer nach net sprochräif wieren.