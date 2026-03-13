D’Verwaltungsgeriicht huet en Donneschdeg eng ganz héich Geldstrof vun der CNPD aus dem Juli 2021 géint den Online-Händler Amazon annuléier an de Fall zréck verwisen.
Et geet ëm eng Geldstrof vu 746 Milliounen Euro, déi déi national Dateschutz-Kommissioun géint ee vun de groussen, weltwäiten Acteuren am Onlinehandel decidéiert hat.
D’Verwaltungsgeriicht huet zwar Verstéiss géint d’RGPD-, also d’Dateschutzreegele confirméiert, mä d’Dateschutzkommissioun hätt déi virsätzlech a farlässeg Schold net iwwerpréift an d’Strof quasi automatesch gesprach. Eng Jurisprudenz vum Europäesche Geriichtshaff vun 2023 verlaangt awer eng Iwwerpréiwung.
D’CNPD muss elo nobesseren.