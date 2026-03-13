RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

746 Milliounen EuroVerwaltungsgeriicht annuléiert Geldstrof fir Amazon

RTL Lëtzebuerg
D'Verwaltungsgeriicht huet zwar Verstéiss géint d'RGPD-, also d'Dateschutzreegele confirméiert, mä d'Dateschutzkommissioun hätt déi virsätzlech a farlässeg Schold net iwwerpréift an d'Strof quasi automatesch gesprach.
Update: 13.03.2026 12:06
© AFP

D’Verwaltungsgeriicht huet en Donneschdeg eng ganz héich Geldstrof vun der CNPD aus dem Juli 2021 géint den Online-Händler Amazon annuléier an de Fall zréck verwisen.

Et geet ëm eng Geldstrof vu 746 Milliounen Euro, déi déi national Dateschutz-Kommissioun géint ee vun de groussen, weltwäiten Acteuren am Onlinehandel decidéiert hat.

D’Verwaltungsgeriicht huet zwar Verstéiss géint d’RGPD-, also d’Dateschutzreegele confirméiert, mä d’Dateschutzkommissioun hätt déi virsätzlech a farlässeg Schold net iwwerpréift an d’Strof quasi automatesch gesprach. Eng Jurisprudenz vum Europäesche Geriichtshaff vun 2023 verlaangt awer eng Iwwerpréiwung.

D’CNPD muss elo nobesseren.

Weider Detailer am Schreiwes

Am meeschte gelies
Reproche vun "onpassende Messagen"
FLF trennt sech vum Dan Santos, Trainer vun der Dammen-Nationalekipp
Police judiciarie ermëttelt
Verdächteger sollen op Lëtzebuerg gereest sinn, fir geziilt anzebriechen
Temoignage vu Stater Bijoutier no versichtem Déifstall
Wichteg, dass "ëmmer minimum zwee Leit" am Buttek sinn
Video
Fotoen
De Kloertext
Logement: Noutstand zu Lëtzebuerg?
Video
Fotoen
Vermësstemeldung
Den Andreas Matthias Marx gëtt vermësst
Weider News
De Plang mat den Deviatiounen zu Stengefort
Stroossenaarbechten zu Stengefort
Haaptstrooss a Richtung Belsch zwou Wochen zou
Gemeng Fiels
Komplementarwale si fir de 7. Juni geplangt
Fürerschäin agezunn
Alkoholiséierte Chauffer iwwerhëlt mat ze héijer Vitess e Policeauto
Hands up!
3, 2, 1 Take Off
Crime-Episod: Wien huet déi 10.000 € geklaut?
Video
0
Bijouen an e Safe geklaut
D'Police mellt zwee Abréch vum Donneschdegowend
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
US-Tankfliger iwwer Irak erofgefall, 4 Doudeger
LIVE
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.