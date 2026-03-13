Wéi verschidde Medienhaiser (Sky, RTL, NTV) mellen, sinn d’Formel-1-Courssen am Bahrain an a Saudi-Arabien ofgesot gi wéinst der Kris am Noen Osten. Vun der Formel 1 selwer gëtt et dozou nach keen offizielle Statement.
Den 12. an den 19. Abrëll sollten dës Renne gefuer ginn. Et war scho méi laang an der Diskussioun, datt si wéinst der prekärer Sécherheetslag géife riskéieren, annuléiert ze ginn. Spéitstens den 20. Mäerz hätt eng Decisioun misse falen. Dono wier et onméiglech gewiescht, déi logistesch Aufgaben ze léisen.
Wien ofgesot huet - d’Formel 1 oder d’Veranstalter am Bahrain - ass nach net gewosst. Insider wëlle wëssen, dass et Verhandlunge gouf iwwert e finanzielle Kompromëss. D’Organisateure vum Grousse Präis a Saudi-Arabien zu Jeddah hätte bis zu Lescht ëm hir Course gekämpft a souguer Charterflich fir Teams a Personal ugebueden.
Am Fall vun där duebeler Ofso wäert et wuel keen Ersatz gi fir déi Courssen. Den Tëleeskontrakter no mussen op d’mannst 22 vun de geplangte 24 Grousse Präisser gefuer ginn. Also géif ee sou oder sou déi Konditioun erfëllen.