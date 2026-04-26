RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Porsche Carrera Cup DäitschlandChester Kieffer gewënnt Rookie-Klassement zu Spielberg

Tom Hoffmann
Am Kader vum Optakt vun der DTM goufen zu Spielberg an Éisträich d'Manchen 3 a 4 vum Porsche Carrera Cup Däitschland gefuer.
Update: 26.04.2026 19:23
© Flatout Studios

An der Qualifikatioun hat de Chester Kieffer sech mat zwou sechste Plazen eng gutt Ausgangspositioun bruecht, fir um zweete Weekend vum Porsche Carrera Cup Däitschland wichteg Punkten am Rookie-Klassement ze sammelen.

Déi éischt Course zu Spielberg huet awer staark un déi vum leschte Weekend erënnert. Bei engem Feld vun 30 Autoen ass et virauszegesinn, dass et an der Startphas meeschtens turbulent ass an et vill Gewulls gëtt.

A genee esou ass et och komm. Direkt nom Start koum et zu enger Kollisioun mat e puer Autoen, déi eng Kettereaktioun ausgeléist huet. Dobäi goufen och nees béid Pilote vu Schumacher CLRT, den Chester Kieffer an de Flynt Schuring, an der Ufanksphas aus der Course gerappt, genee wéi schonn zu Imola. Den Hollänner hat awer méi Chance wéi de Lëtzebuerger. De Schuring konnt awer weiderfueren.

Déi éischt Course vum Weekend gouf um Enn vum Marcus Amand aus Finnland gewonnen, dee virum Keagan Masters aus Südafrika an dem Däitschen Alexander Tauscher iwwer d’Arrivée gefuer ass.

Um Sonndeg krut den Chester Kieffer däitlech méi Kilometer op de Compteur. D’Course war och manner turbulent wéi nach den Dag virdrun. Nom Start huet de Pilot vu Schumacher CLRT, wéinst vill Gedrécks, awer siwe Plaze verluer a sech nom éischten Tour op der 12. Positioun erëmfonnt.

Am Verlaf vun der Course konnt sech de Lëtzebuerger zwar nees no vir schaffen, hat kuerz viru Schluss awer nach eng Sortie. Den Impakt vum Samschden huet d'Leeschtung vum Auto um Sonndeg beaflosst. Mat e bësse Gléck konnt hien d’Course awer fäerdeg fueren an ass um Enn op der 16. Plaz klasséiert ginn an dobäi als beschte Rookie iwwer d’Arrivée gefuer.

Gewonne gouf déi lescht Manche zu Spielberg vum Hollänner Flynt Schuring, virum Keagan Masters aus Südafrika an dem Marcus Amand aus Finnland.

Am Rookie-Klassement läit den Chester Kieffer no dësem zweete Weekend vum Porsche Carrera Cup Däitschland mat 50 Punkten op der véierter Plaz an huet 14 Punkte Réckstand op de Leader Montego Maassen.

Déi nächst Course vum Porsche Carrera Cup Däitschland gëtt de Weekend vum 17. Mee zu Spa-Francorchamps an der Belsch gefuer.

© Flatout Studios
© Flatout Studios
© Flatout Studios
© Flatout Studios
© Flatout Studios

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.