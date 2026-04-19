RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

NASCAR Euro Series: Grousse Präis vu SpuenienGil Linster direkt zweemol um Podium

RTL Lëtzebuerg
De Gil Linster fänkt seng EuroNASCAR-Saison mat zwou Podiumsplazen zu Valencia un a läit op der drëtter Plaz am Generalklassement vun der Meeschterschaft.
Update: 19.04.2026 18:11

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Wärend de fräien Trainingen hat säin Team Hendriks Motorsport verschidde Setuppe probéiert. E Samschdeg de Moien konnt de Gil Linster sech op Positioun 4 qualifizéieren. Mëttes, an der éischter Course, huet hien déi ganz Zäit mam Thomas Toffel an dem Claudio Cappelli gekämpft. Wärend hien de Cappelli konnt hanner sech halen, ass et him awer net gelongen, den Toffel ze iwwerhuelen. Domat gouf de Gil Linster hanner Toffel a viru Cappelli als Zweeten ofgewonk. Well hien déi drëttséierst Ronn an der Course hat, war hien de Sonndeg vu Positioun 3 an d’Course gaangen.

Genee wéi e Samschdeg huet de Gil Linster déi ganz Course mam Thomas Toffel, dem Claudio Cappelli an dono och mam Thomas Dombrowski gekämpft. Den Thomas Toffel konnt och déi zweet Course gewannen, an dat virum Thomas Dombrowski an dem Gil Linster.

„Leider ass meng Taktik haut net opgaangen“, sou de Gil Linster um Mikro vun RTL. „Ech hat gëschter meng Pneuen zimmlech gutt geschount, fir haut géint Enn vun der Course kënnen ze attackéieren (Um. v. d. Red., d’Piloten hunn ee Set Pneue fir de ganze Weekend). Eng Full Course Yellow huet mir awer e Stréch duerch meng Strategie gemaach. Mee alles an allem sinn ech komplett zefridde mat mengem Weekend.“

Déi nächst Course ass den 23. a 24. Mee zu Le Castellet.

Am meeschte gelies
Sonndesinterview mam Caroline Mart
"Ech ginn an d'Pensioun, mee ech bleiwe Journalist"
Video
19
Um Enn vum groussen Télévie-Dag
1.521.863 Euro fir d'Lutte géint de Kriibs – RTL seet Merci!
Video
Fotoen
2
Familljeminister Max Hahn
Zu Rodange geet eng "ideal" Flüchtlingsstruktur op
Video
Fotoen
Presuméierte Fall vun Erpressung
Grouss Réckruffaktioun: Rategëft a Puppelchersbräi vun HiPP an Éisträich nogewisen
Siwen Autoen am Coup
Pilot Juha Miettinen bei Accident um Nürburgring gestuerwen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Eng Ambulanz op der Pist vum Nürburgring, 18. Abrëll 2026.
Siwen Autoen am Coup
Pilot Juha Miettinen bei Accident um Nürburgring gestuerwen
Valencia
De Gil Linster viséiert den Titel an der NASCAR Euro Series
Video
Rallye
Bob Kellen an Nathalie Hoffmann mat Gesamtvictoire um B-Short de Tenneville (B)
Biergcourse zu Luerenzweiler (06.04.2026)
Fotoen
Motorsport
Zu Luerenzweiler gouf e Méindeg nees d'Biergcourse gefuer
Video
Fotoen
TOPSHOT - Aprilia Racing's Italian rider Marco Bezzecchi celebrates with the trophy on the podium after winning the MotoGP Grand Prix of Brazil at the Ayrton Senna International racetrack in Goiania, state of Goias, Brazil, on March 22, 2026. (Photo by EVARISTO SA / AFP)
MotoGP: Grousse Präis vun den USA
Weider Muechtdemonstratioun vun Aprilia bei Victoire vum Marco Bezzecchi
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.