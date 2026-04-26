RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Ouni Filter, ouni VerstellenD’Sylvie Greiveldinger geet hire Wee op TikTok: “Ech sinn esou ewéi ech sinn“

Philippe Dondelinger
D’Sylvie Greiveldinger ass op TikTok aktiv a weist sech do genee esou, ewéi si ass: mat Humor, Éierlechkeet an enger gudder Portioun Selbstironie.
Update: 26.04.2026 09:00
© Philippe Dondelinger

Den Ament huet si iwwer 4.000 Follower. An awer, dat kënnt net bei jiddwerengem gutt un.

D’Sylvie Greiveldinger geet hire Wee op TikTok
“Ech sinn esou ewéi ech sinn“

"Ech muss heiansdo selwer iwwer mech laachen"

D’Sylvie Greiveldinger hëlt sech selwer net ze eescht. Am Géigendeel. "Ech muss heiansdo selwer iwwer mech laachen“, seet si. Genee dat mécht hire Succès aus: si weist sech authentesch a spontan. Fir vill Leit ass dat sympathesch. Fir anerer net.

Kritik an Haass am Internet

Nieft positive Reaktioune krut si och scho vill negativ Kommentaren. "Well ech keng Zänn hunn, déi den Ament halen, krut ech vill schlecht Kommentaren“, erzielt si. Eng Situatioun, déi weist, wéi séier d’Stëmmung a sozialen Netzwierker kippe kann. Tëscht Ënnerstëtzung an Haass ass et heiansdo nëmmen e klenge Schratt. Si seet – “dann drénken ech e Kaffi an hunn et vergiess.”

Authentesch trotz Kritik

Trotzdeem bleift d'Sylvie sech selwer trei. "Ech sinn esou ewéi ech sinn“, seet si. A genee dat wëllt si och weisen. Fir si ass TikTok net nëmmen eng Plattform, mee eng Méiglechkeet, sech auszedrécken – och wann dat heiansdo Kritik mat sech bréngt.

Tëscht Humor a Realitéit

D’Videoe vun der Sylvie sinn eng Mëschung aus Humor an Alldag. Si test Produiten, geet live a schwätzt mat hirer Community. Mee hannert de Videoe stécht och eng Realitéit, déi net ëmmer einfach ass. Kritik, negativ Kommentaren – an d’Fro, wéi een domat ëmgeet.

E staarke Message

D’Sylvie Greiveldinger weist: et muss een net perfekt sinn, fir sech ze weisen. Mat hirer Aart a Weis brécht si vill Klischee a weist, datt Authentizitéit och haut nach Plaz huet. An dat ass vläicht genee dat, wat hir Follower un hir schätzen.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.