De Max Verstappen suergt fir ee regelrechten Zuschauerboom um Nürburgring. Scho bei senge Preparatiounscourssen an der NLS ware Grand-Prix-Circuit an Nordschleife zimmlech gutt besicht. Dëse Weekend steet den Héichpunkt um Programm: de Max Verstappen start bei der legendärer 24-Stonne-Course.
An dee Spektakel wëllen esouvill Fans gesinn, dass den Organisateur um Méindegmoien annoncéiert huet: fir samschdes si keng Tickete méi ze kréien, alleguer d’Kategorien an d’Packagë sinn ausverkaaft. Et ass déi éischte Kéier an der Geschicht vun der 24h-Course, dass den Interessi vun den Zuschauer esou grouss ass.
Am Kloertext: wien nach keen Ticket huet, soll e Samschdeg net an d’Äifel fueren. D’Caissë bleiwe fir de Start vun der Course zou.
Als klengen Trouschtpräis ginn et awer nach Dageskaarte fir d'Trainingen en Donneschdeg an e Freideg, respektiv fir d’Arrivée e Sonndeg.
Nieft dem prominenten F1-Star stinn iwwregens och dräi Lëtzebuerger op der Startlëscht. Am Porsche 911 GT3 R Evo vun 48 LOSCH Motorsport by BLACK FALCON ass ënner anerem den Dylan Pereira gemellt, an um BMW M2 CS vu W&S Motorsport fueren ënner anerem de Max Lamesch an de John Marchal mat.