Fir Porsche-Verhältnisser war de Saisonsoptakt zu Monte Carlo relativ onspektakulär. Fir Barcelona gëtt sech awer deen een oder aneren intensiven 911-Boxkampf erwaart. Gréissten Iwwerraschung an der Principautéit war de 25 jonken Italieener Andrea Bristot (Dinamic), deen sech net nëmmen d’Rookie-Wäertung mee och P2 am General séchere konnt. De Lëtzebuerger Chester Kieffer (Schumacher CLRT) gesäit am Bristot säi gréisste Géigner am Kampf ëm de Rookie-Titel. Zu Barcelona soll et dann och endlech zum Supercup-Debut vum fréieren F1-Weltmeeschter Villeneuve kommen, nodeems hien zu Monte Carlo nach huet misste passen.
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Course, mir iwwerdroen de Programm op RTL ZWEE an RTL Play Sonndeg, 14. Juni 2025:
Ufank vun der Emissioun: 10h05
Depart vun der Course: 10h10
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 10h55
Commentaire: Tom Hoffmann