Start vum Stream: 18h55
Ufank vum Match: 19h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 21h00
11. Mäerz 2026: Lëtzebuerg – Irland
14. Mäerz 2026: Lëtzebuerg – Israel
17. Mäerz 2026: Bosnien-Herzegowina – Lëtzebuerg
Baum Joy (Limburg, Netherlands)
Etute Isi (IMG academy, USA)
Fuglsang Sofie (Herner TC, Germany)
Irthum Laurie (Heidelberg, Germany)
Irthum Liz (Klosterneuburg, Austria)
Madjo Dionne (Flammes Carolo, France)
Mangen Julie (Amicale Steinsel)
Meynadier Magaly (Saarlouis Royals, Germany)
Missavage Kathryn Jo (Amicale Steinsel)
Nilles Julie (Musel Pikes)
Nürenberg Svenia (T71 Dudelange)
Simon Anne (Magnolia Campobasso, Italy)
Skrijelj Esmeralda (AB Contern)
Team Staff:
Head coach: Patrick Unger
Assistant coach: Liz Schmitz
Physiotherapeuten: Andrea Sinka, Julie Bouvy
Athletiktrainer: Marcel Bultel
Teamarzt: Sam Scolati