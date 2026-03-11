RTL TodayRTL Today
EM-Qualifikatioun um 19.00 Auer am LivestreamLëtzebuerger Basketdamme spille géint Irland

Am Basket huet d'Lëtzebuerger Dammennationalekipp um 19 Auer de véierte Match an der Qualifikatioun fir d'EM 2027 géint Irland
Update: 11.03.2026 08:00

Start vum Stream: 18h55
Ufank vum Match: 19h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 21h00

Programm

11. Mäerz 2026: Lëtzebuerg – Irland
14. Mäerz 2026: Lëtzebuerg – Israel
17. Mäerz 2026: Bosnien-Herzegowina – Lëtzebuerg

Tabell

FLBB Selektioun

Baum Joy (Limburg, Netherlands)
Etute Isi (IMG academy, USA)
Fuglsang Sofie (Herner TC, Germany)
Irthum Laurie (Heidelberg, Germany)
Irthum Liz (Klosterneuburg, Austria)
Madjo Dionne (Flammes Carolo, France)
Mangen Julie (Amicale Steinsel)
Meynadier Magaly (Saarlouis Royals, Germany)
Missavage Kathryn Jo (Amicale Steinsel)
Nilles Julie (Musel Pikes)
Nürenberg Svenia (T71 Dudelange)
Simon Anne (Magnolia Campobasso, Italy)
Skrijelj Esmeralda (AB Contern)

Team Staff:
Head coach: Patrick Unger
Assistant coach: Liz Schmitz
Physiotherapeuten: Andrea Sinka, Julie Bouvy
Athletiktrainer: Marcel Bultel
Teamarzt: Sam Scolati

D'News ronderëm d'EM
EM-Qualifikatioun am Basket: Lëtzebuerg - Bosnien-Herzegowina (18.11.25)
Fotoen

