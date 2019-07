Op der leschter Etapp ass d'Lëtzebuerger Championne, grad esou wéi d'Chantal Hoffmann, zäitgläich mat der Gewënnerin Lorena Wiebes ukomm.

An a ronderëm Zelzate ass et bei der leschter Etapp vum BeNe Ladies Tour iwwer 112 Kilometer gaangen. Hei konnt sech d'Hollännerin Lorena Wiebes am Sprint duerchsetzen - d'Chantal Hoffmann an d'Christine Majerus koumen zäitlgäich am Haaptgrupp un.

De General war mat enger Avance vun 11 Sekonne fir déi Däitsch Lisa Klein. D'Lëtzebuerger Championne koum hei an d'Top 10 op déi 9. Plaz. Fir d'Chantal Hoffmann ass um Enn eng 59. Plaz op iwwer 3 Minutten eraus gesprong.