E Freideg huet sech de Paul Magnier d'Victoire bei der 1. Etapp vum Giro d'Italia 2026 geséchert. No 147 flaache Kilometer war et op der Arrivée am bulgaresche Burgas de Fransous, dee sech am Massesprint konnt duerchsetzen. Op de Podium hunn et hannendrun den Dän Tobias Lund Andresen an de Britt Ethan Vernon gepackt.
E Lëtzebuerger Coureur ass bei der 109. Editioun vum Giro d'Italia net dobäi. E Samschdeg steet dann déi zweet Etapp um Programm, wou et iwwer 221 Kilometer vu Burgas op Veliko Tarnovo geet.
1 MAGNIER Paul 3:21:08
2 ANDRESEN Tobias Lund ,,
3 VERNON Ethan ,,
4 MILAN Jonathan ,,
5 MIKHELS Madis ,,
6 LONARDI Giovanni ,,
7 ACKERMANN Pascal ,,
8 GUDMESTAD Tord ,,
9 WALSCHEID Max ,,
10 VAN GESTEL Dries ,,
1 MAGNIER Paul 3:20:58
2 ANDRESEN Tobias Lund 0:04
3 TAROZZI Manuele ,,
4 VERNON Ethan 0:06
5 SEVILLA Diego Pablo ,,
6 MORGADO Antonio 0:08
7 MILAN Jonathan 0:10
8 MIKHELS Madis ,,
9 LONARDI Giovanni ,,
10 ACKERMANN Pascal ,,