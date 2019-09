Vill Pech hat d'Lëtzebuergerin Nina Berton op der Weltmeeschterschaft am Cyclissem zu Harrogate an England.

D'Lëtzebuergerin war bis 5 Kilometer virun der Arrivée am Spëtzegrupp a gouf dunn an eng Chute verwéckelt. Um Enn klasséiert sech d'Cyclistin an der Junior's Course mat engem Retard vun 1 Minutt a 7 Sekonnen op der 31. Plaz.

Nei Weltmeeschterin ass d'US-Amerikanerin Megan Jestrab.