E Sonndeg war d'Lëtzebuerger Championne fir de Weltcup zu Nommay a Frankräich am Asaz.

D'Course gewanne konnt d'Hollännerin Annemarie Worst. Si konnt sech in extremis virun der Ceylin del Carmen Alvarado aus der Dominikanescher Republik an der Katie Compton aus den USA duerchsetzen. Tëscht den 3 Cyclistinne louche just 3 Sekonnen. D'Christine Majerus koum eng Woch no hirem Titel am nationale Cyclocross-Championnat als gutt 4. mat engem Retard vun 42 Sekonnen op der Ligne d'Arrivée un.