Déi zweet Etapp vum Tour Down Under am Cyclissem gouf e Mëttwoch de Moien fréi vum Australier Caleb Ewan gewonnen.

Den australesche Cyclist huet sech am Sprint géint de Südafrikanr Daryl Impey behaapt an ass och neie Leader am General. De Ben Gastauer ass do den 33. op 10 Sekonnen. De Michel Ries huet Zäit verluer an ass de 99. op 4 Minutten 39.