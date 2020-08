Bei de Junioren ass d'Decisioun am Sprint gefall an hei huet sech den Tom Paquet de rout-wäiss-bloe Maillot geséchert.

E Sonndeg ginn zu Mamer beim nationale Championnat am Cyclissem déi lescht Titele verdeelt.

Bei den Damme konnt sech mam Christine Majerus d'Favoritin duerchsetzen. D'Cyclistin vu Boels-Dolmans huet sech no 72 Kilometer mat enger Avance vu ronn 4 Minutte virum Claire Faber duerchgesat. D'Claire Faber gëtt domadder bescht Espoir. D'Marie Schreiber ass mat engem Retard vu 7 Minutten als Drëtt an der Dammecourse iwwert d'Arrivée gefuer a gewënnt de Championstitel bei de Juniorinnen.

Fir d'Christine Majerus ass et schonn de 36. Titel, dee si bei nationale Championnater zu Lëtzebuerg an hirer Karriär gewonnen huet.

Interview mam Christine Majerus, Claire Faber an Tom Paquet

Bescht Meedche bei den Debutante war d'Liv Wenzel.

Bei de Junioren huet sech den Tom Paquet no 90 Kilometer d'Victoire geséchert. Am Sprint huet hie sech virum Jérôme Jentgen an dem Gilles Miny behaapt.

De Mëtteg ginn dann nach déi nei Lëtzebuerger Champione bei der Elite mat an ouni Kontrakt gesicht.