Bei der Eurométropole Tour huet sech den Hollänner virum Belsch Jorid Meeus an dem Dän Mads Pedersen duerchgesat.

E Mëttwoch stoung am Cyclissem déi 88. Editioun vun der Eurométropole Tour an der Belsch um Programm. Bei der Eendagescourse ass et iwwer 177 Kilometer vu La Louvière op Tournai gaangen. D'Decisioun ass um Enn am Sprint gefall an do hat de Fabio Jakobsen déi séierste Been. Hien huet sech am Sprint virum Belsch Jordi Meeus an dem Dän Mads Pedersen duerchgesat.

De Jempy Drucker ass den 82. op 44 Sekonne ginn an den Alex Kirsch huet sech als 125. op 4 Minutten a 4 Sekonne klasséiert.

D'Resultat

1 JAKOBSEN Fabio Deceuninck - Quick Step 4:08:32

2 MEEUS Jordi BORA - hansgrohe ,,

3 PEDERSEN Mads Trek - Segafredo ,,

4 VAN POPPEL Danny Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux ,,

5 HOFSTETTER Hugo Israel Start-Up Nation ,,

6 BOUHANNI Nacer Team Arkéa Samsic ,,

7 VAN ROOY Kenneth Sport Vlaanderen - Baloise ,,

8 MOZZATO Luca B&B Hotels p/b KTM ,,

9 JANSE VAN RENSBURG Reinardt Team Qhubeka NextHash ,,

10 LEROUX Samuel Xelliss - Roubaix Lille Métropole ,,

...

82 DRUCKER Jempy Cofidis, Solutions Crédits 0:44

125 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 4:04