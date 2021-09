Wéinst dem Coronavirus huet dës Première awer ëm ee Joer missten no hanne verréckelt ginn.

E Samschdeg gëtt et am Damme-Cyclissem eng Première, fir déi éischte Kéier iwwerhaapt gëtt Paris-Roubaix organiséiert. Mam Christine Majerus ass bei dëser éischter Editioun och eng Lëtzebuergerin mat dobäi.

Christine Majerus iwwer Paris-Roubaix / Reportage Rich Simon

D'Première sollt dat leschte Joer schonns sinn. Wéinst Corona gouf d'Course awer ofgesot. Du sollt se dëst Joer am Fréijoer gefuer ginn, awer och hei huet Corona ee Stréch duerch d'Rechnung gemaach. E Samschdeg ass et elo esou wäit an d'Christine Majerus freet sech op "d'Enfer du Nord".

Mir sinn alleguerte gespaant, wat op eis duerkënnt. Et ass warscheinlech déi Course, op déi mir am längste gewaart hunn an der ganzer Karriär vum Frae-Vëlossport. Mir krute se schonns säit laangem versprach. Duerch Corona gouf se ëmmer nees ofgesot oder no hanne verréckelt. Lo ass et an zwee Deeg esou wäit a mir sinn alleguerte gespaant, wat kënnt.

D'Christine Majerus ass e Mëttwoch zesumme mat der Ekipp d'Streck ofgefuer. Dat war awer net fir d'éischt. Allerdéngs waren d'Wiederkonditiounen dëst Kéier anescht.

Déi Kéiere virdru war et ëmmer ënner dréchenen Ëmstänn. Et ass schonns eppes anescht, wann een op ee bësse méi knaschtege Paris-Roubaix kënnt. Gëschter huet et sech zwar a Grenze gehalen. Fir e Samschdeg misst et och nach plus/minus ok sinn. D'Hären hunn do e Sonndeg manner Chance. Et ass nach Reen ugesot. Et ass awer vu Virdeel, fir alles ze kennen an alles ofgefuer ze sinn. Jiddwerfalls hu mir Parcours- a Materialtechnesch keng Excuse.

116 Kilometer sti fir Dammen am Norde vu Frankräich um Menü, mat am Ganze 17 Pawee-Passagen. Den éischte schonns no gutt 30 Kilometer Course. D'Christine Majerus hofft, datt d'Erfarungen aus dem Cyclocross e Samschdeg kënne vu Virdeel sinn. D'Motivatioun ass fir Paris-Roubaix bei der Lëtzebuerger Championne jiddwerfalls méi wéi do.

Souwuel d'Course vun den Dammen e Samschdeg, wéi och déi vun den Hären e Sonndeg, kënnt Dir live op RTL Tëlee Lëtzebuerg an am Stream op RTL.lu kucken.